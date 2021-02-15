В Вологде и Череповце сократят количество коек для больных коронавирусом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил сократить количество мест в коронавирусных госпиталях из-за уменьшения количества госпитализируемых.

— Поручаю с сегодняшнего дня начать работу по освобождению лечебного корпуса Вологодской городской больницы № 1 на Советском проспекте, 102 и сокращению коечного фонда на 100 мест. После дезинфекции и плановых процедур мы возобновим плановый прием пациентов. Еще на сотню коек будет сокращен коечный фонд Череповецкой городской больницы. Эта работа тоже с сегодняшнего дня начинается. Также 25 коек мы сокращаем в Вологодском городском родильном доме, — сообщил Кувшинников.

Таким образом, с завтрашнего дня для пациентов с коронавирусом в Вологодской области будет 950 коек. В пиковые нагрузки работало 1600 коек.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 февраля прекратил прием пациентов с коронавирусом моногоспиталь на улице Северной в Вологде.