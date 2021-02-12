Со следующей недели почта в селе Шухободь Череповецкого района будет работать три раза в неделю

12.02.2021 [Общество]

В Череповецком районе чиновники нашли работника на почту в селе Шухободь.

— По информации администрации поселения, необходимый специалист найден и в скором времени приступит к работе, но почтовое отделение будет работать с другим графиком. Понедельник, среда, пятница — с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Вторник, четверг, суббота, воскресенье, а также 23 февраля, 7 и 8 марта почтовое отделение не работает, — сообщили NewsVo в администрации Череповецкого района. 

Ранее NewsVo сообщал, что почту в Шухободи открывают только в определенные дни и на несколько часов. Из-за этого жителям в условиях пандемии коронавируса приходилось стоять в длинных очередях.

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