В очереди за пенсией: в селе Шухободь Череповецкого района почтовое отделение открывают раз в неделю

В селе Шухободь Череповецкого района не работает почтовое отделение. Его открывают только в определенные дни и на несколько часов. Из-за этого жителям в условиях пандемии коронавируса приходится стоять в длинных очередях.

— И самое главное - это выдача пенсии! Выдают уже теперь чуть ли не раз в месяц. Сегодня 04.02.2021 собрали всех стариков с деревни и заставили очередь отстоять, когда на дворе пандемия и всех просят дома оставаться, — пишет в группе Череповецкий район. Live Дарина Николаева.

Жители пишут, что звонили с жалобами в "Почту России", однако там по телефону говорят только, что в Шухободи вообще нет почтового отделения, обращаться нужно в соседнее.

— Куда? В Абаканово идти за газетой? За посылкой? Куда нам нужно обратиться, чтобы у нас наладилась жизнь? Банкоматов нет, почты нет, даже газет не получаем, — возмущаются жители.

В управлении федеральной почтовой связи Вологодской области — филиале АО «Почта России» корреспонденту NewsVo пояснили, что режим работы отделения изменили из-за нехватки персонала.

— К сожалению, мы были вынуждены изменить режим работы почтового отделения из-за нехватки персонала. В почтовом отделении открыто две вакансии — оператор и начальник отделения. В феврале отделение будет работать 1 раз в неделю: 12, 15, 18 и 25 февраля, с 10:00 до 14:00. Жителей села Шухободь будут обслуживать сотрудники Череповецкого почтамта. Они примут и выдадут населению почтовые отправления, примут платежи. В эти же дни почтальоны доставят жителям села на дом пенсии, социальные пособия, периодические печатные издания и корреспонденцию, — говорится в ответе на запрос NewsVo.

В «Почте России» также заявили, что приносят клиентам извинения за доставленные неудобства:

— Сейчас мы сотрудничаем с местной администрацией, чтобы быстрее закрыть вакансии. Мы рассчитываем, что в марте, после согласования режима работы с комитетом информационных технологий и телекоммуникаций, отделение будет работать два раза в неделю.

Шухободь - село в Абакановском сельском поселении Череповецкого района. Согласно переписи населения в 2010 году, там проживает более тысячи человек.