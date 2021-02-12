Восемь тысяч кустов для живых изгородей высадят летом в Череповце

12.02.2021 [Общество]

Восемь тысяч кустов планируют посадить в Череповце для формирования живых изгородей. Об этом в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов. 

— Первым делом живая изгородь появится на Сталеваров (от Комсомольской до Металлургов), на Октябрьском проспекте (от Наседкина до Рыбинской) и по четной стороне улицы Годовикова. Высадим шесть тысяч кустов дёрена белого. Его ветки, окрашенные в ярко-красный цвет, будут очень красиво смотреться зимой на фоне белого снега. Еще две тысячи кустов — пузыреплодник, — пишет Германов.

Максимальная высота живой изгороди — 80 сантиметров. Несколько раз за сезон кусты будут подстригать, отмечает мэр. 

Ранее NewsVo сообщал, что осенью 2020 года в Вологде специалисты МКУ «Служба городского хозяйства» начали демонтаж пешеходных ограждений, не влияющих на безопасность дорожного движения. 

Тэги: ограждения, пешеходы

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