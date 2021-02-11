Жительница Шексны отсудила у управляющей компании 100 тысяч рублей за травму из-за гололеда

11.02.2021 [Общество]

Суд обязал ООО «Благоустройство» из Шексны выплатить 100 тысяч рублей поскользнувшейся во дворе жилого дома женщине. Пенсионерка упала и получила перелом ноги. 

Инцидент произошел в январе прошлого года во дворе № 5 на ул. Социалистической в Шексне. 61-летняя Лиля К. поскользнулась и упала, получив перелом лодыжки правой ноги. В этот же день женщина обратилась в больницу, где ей наложили гипс.  

— По мнению Лили, падение произошло из-за ненадлежащего обслуживания придомовой территории и отсутствия противогололедной обсыпки. Женщина обратилась в Шекснинский районный суд с иском к ООО «Благоустройство» (управляющей компании) и администрации городского поселения пос. Шексна о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. В судебном заседании истица пояснила, что в результате травмы находилась на лечении почти 6 месяцев, ее последствия испытывает до сих пор, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Представитель администрации Шексны против иска возражал, заявив, что чиновники в данном случае "ненадлежащий ответчик". Представитель ООО «Благоустройство», обслуживающего указанный дом, тоже не признала иск, заявив, что женщина не представила доказательств падения именно возле дома №5.  Суд же посчитал, что факт падения истицы подтверждается материалами дела, в том числе свидетельскими показаниями.  

Согласно договору, который собственники помещений дома заключили с МУП «Благоустройство» (после реорганизации - ООО «Благоустройство»), управляющая компания должна посыпать территорию песком или смесью песка с хлоридом, подметать свежевыпавший снег, очищать  территорию от наледи и льда раз в сутки. С учетом обстоятельств дела, суд посчитал, что УК ненадлежащим образом выполнила возложенные на нее обязанности. Это повлекло за собой падение истицы. 

В итоге с ООО «Благоустройство» в пользу пострадавшей женщины взыскали компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, материальный ущерб (расходы на лекарства) в размере 412 рублей 40 копеек, а также почтовые расходы в размере 339 рублей 50 копеек.  Управляющая компания попыталась обжаловать это решение в областном суде, однако тот согласился с выводами первой инстанции и оставил его в силе. 

Ранее NewsVo сообщал, что череповчанка отсудила у управляющей компании 295 тысяч рублей за травму из-за гололеда. В эту сумму вошла компенсация морального вреда (150 тысяч) и компенсация расходов на платное лечение (около 145 тысяч рублей) полученной женщиной травмы. 

Тэги: компенсация вреда, суды, иски, управляющие компании

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