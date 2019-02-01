Череповчанка отсудила у управляющей компании 295 тысяч рублей за травму из-за гололеда

Суд обязал «УК Зареченского района» в Череповце выплатить поскользнувшейся во дворе жилого дома женщине 295 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсация морального вреда (150 тысяч) и компенсация расходов на платное лечение (около 145 тысяч рублей) полученной череповчанкой травмы. При этом суд признал, что женщина не могла получить качественную своевременную медмощь в рамках ОМС, поэтому платные медуслуги были необходимостью.

Как следует из материалов дела, 25 февраля 2018 года во дворе дома № 144 на проспекте Победы Череповца Алла Серова поскользнулась и упала, в результате чего получила травму. Женщине пришлось проходить платное лечение в медсанчасти, где ей была проведена операция.

- В суде Серова подтвердила факт причинения тяжкого вреда здоровью медицинскими документами, а падение именно на придомовой территории дома по указанному адресу - свидетельскими показаниями. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что причиной падения Серовой и, как следствие, причинения тяжкого вреда ее здоровью, явилась ненадлежащая уборка придомовой территории от наледи, содержание которой в силу действующего законодательства возлагается на управляющую организацию, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге Череповецкий городской суд постановил взыскать в пользу женщины с ООО «Управляющая компания Зареченского района» расходы на лечение в сумме 9 339 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 150 000 рублей. Череповчанка с этим решением не согласилась и подала жалобу в Вологодский областной суд, требуя выплаты компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, расходов на платное лечение в размере 143 284 рублей, материального ущерба в размере 4 850 рублей.

В суде апелляционной инстанции представитель управляющей компании вину фирмы в травмировании женщины не признал, поскольку, по его мнению, Алле Серовой не удалось доказать факт травмирования именно на придомовой территории. Он также добавил, что с претензией к управляющей компании Серова своевременно не обращалась, а предъявленные ей расходы по платным медицинским услугам не подлежат возмещению, «поскольку они могли быть оказаны в рамках обязательного медицинского страхования».

Однако суд признал, что женщина не могла получить качественную своевременную медмощь в рамках ОМС:

- Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского областного суда, вопреки доводам жалоб, оставила без изменения взысканную судом первой инстанции сумму компенсации морального вреда, но, вместе с тем, не согласилась с его отказом взыскать в пользу Серовой расходы на платное лечение. С учетом состояния здоровья Серовой, ее диагноза, возраста, необходимости проведения операции, суд пришел к выводу, что Серова фактически была лишена возможности получить бесплатную медицинскую помощь качественно и своевременно, - сообщает пресс-служба судов.

В итоге Вологодский областной суд взыскал с ООО «УК Зареченского района» в пользу Аллы Серовой расходы на платное лечение в сумме 136 095 рублей, в остальном оставив решение Череповецкого городского суда без изменения. Таким образом, общая сумма средств, которые женщине должны выплатить в управляющей компании, составила около 295 тысяч рублей.

Это не единичный случай – в январе в областном суде также рассматривалось дело о взыскании компенсации затрат на лечение и морального вреда с ООО «Управдом Гарант». Там женщина поскользнулась возле дома на улице Наседкина, получила перелом, и через суд взыскала 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 25 тысяч рублей штрафа за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке.

В областном суде отмечают, что для обращения в суд за компенсацией морального вреда в подобных случаях необходимо иметь достаточную доказательную базу. Так, например, 29 января 2019 года Верховажский районный суд отказал в удовлетворении иска Ольге Старшовой. Истица не смогла доказать факт причинения вреда ее здоровью именно вследствие падения на одной из улиц в Верховажье, так как полицию и скорую медицинскую помощь на место падения она не вызывала, а очевидцев случившегося не нашлось.