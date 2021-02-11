В Вологде мошенники предлагают родителям «платную путевку» в детсад

Жительнице Вологды Анне написали в личные сообщения с предложением купить «платную путевку» в детсад. Женщина поняла, что общается с мошенниками, и решила поддержать разговор. Переписку она позже выложила в «Онлайн Вологде».

Мошенник даже попросил «жертву» пообещать, что она не передумает и устроит детей именно в этот садик. Потом выслал номер своей карты. Анна сделала фальшивый скриншот о переводе денег и выслала собеседнику.

Когда мошенник понял, что денег он не получит, то сразу прекратил переписку.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе-сентябре 2020 года жители Вологодской области перечислили мошенникам более 120 млн. рублей.