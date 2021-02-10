Вологжанин украл четыре палки колбасы из супермаркета

10.02.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из супермаркета на улице Конева. О происшествии заявили работники торговой точки.

«При просмотре записей с камеры видеонаблюдения стражи правопорядка увидели, что мужчина взял с прилавка 4 палки колбасы, спрятал в карманы брюк и поспешил к выходу», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Выяснилось также, что за 10 минут до этого мужчина украл ещё две палки колбасы из соседнего магазина. Задержанный рассказал, что планировал продать украденное. На него составили протокол за мелкое хищение.

Ранее newsVO сообщал о приговоре жителю Сокола, признанному виновным в краже 14 килограммов колбасы, сарделек и куриных крыльев из супермаркета. Его приговорили к 180 часам обязательных работ.

Тэги: мелкое хищение

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