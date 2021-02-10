Разбившийся в Нюксенском районе вертолет мог принадлежать одному из крупнейших в России киберпреступников

Государственный номер разбившегося 20 октября 2020 года в Нюксенском районе вертолета Robinson R44 совпадает с номером вертолета, на котором летал в Крым бизнесмен из Калужской области Алексей Строганов. В марте 2020 года Строганов был арестован сотрудниками ФСБ вместе с другими членами преступной группы, которая, по данным спецслужбы, держала 90 интернет-магазинов по продаже краденых данных банковских карт.

Как ранее сообщал NewsVo, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет по результатам расследования крушения вертолета. В отчете говорится, что с марта 2020 года по решению суда Robinson R44 находился под арестом из-за возбуждения уголовного дела против собственника воздушного судна. Имя собственника в отчете не называлось. При этом хранился вертолет на стоянке центра «АЭРОСОЮЗОРЛОВО» - согласно договору хранения, заключенному между владельцем судна и руководством ООО «Вертолетная компания «Аэросоюз». Там регистрационный номер вертолета R 44 RA-04327 был закрашен и на него нанесен регистрационный номер RA-04367.

Скриншот отчета МАК

Читатель NewsVo Евгений Секретарев обратил внимание редакции на то, что настоящий номер разбившегося вертолета — RA-04327 — фигурирует в статье «Медузы» о калужском бизнесмене Алексее Строганове. По данным издания, именно он был собственником воздушного судна и летал на нем отдыхать в Крым. Информация о совершаемых в этом направлении полетах есть в официальном отчете МАК.

— Летом и осенью 2019-го Алексей Строганов путешествовал по Крыму вместе с семьей: для киберпреступников в прошлом или настоящем такой отдых в последние годы значительно безопаснее поездок за рубеж. За несколько месяцев Строгановы побывали в Ялте, Севастополе, добрались до мыса Айя, а затем — полуострова Тарханкут, не забывая выкладывать фотографии о путешествии в соцсети. Перемещались преимущественно вплавь — на яхте, попутно обучая сына Егора управлять ею. Улетали из Крыма с комфортом — на личном вертолете с опознавательным знаком RA-04327, под которым, согласно государственному реестру гражданских воздушных судов России, значится вертолет марки Robinson R44 Raven II, зарегистрированный в декабре 2016 года. На официальном сайте производителя Robinson Helicopter Company рекомендованная цена на эту модель составляет 490 тысяч долларов (30,4 миллиона рублей по среднему курсу доллара в декабре 2016 года), — пишет «Медуза».

Действительно, фото вертолета с таким госномером корреспондент NewsVo нашел на странице Алексея Строганова в Facebook.

24 марта 2020 года ФСБ сообщила о «масштабной спецоперации» по аресту крупной группировки кардеров — мошенников, которые, по данным спецслужбы, держали 90 интернет-магазинов по продаже краденых данных банковских карт. В ходе обысков у членов преступной группы, в организации которой, по данным «Медузы», обвиняется Строганов, изъяли более одного миллиона долларов, три миллиона рублей, поддельные документы, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки, драгоценные монеты, а также IT-инфраструктуру для работы интернет-магазинов по продаже краденых данных банковских карт. В опубликованном ФСБ видео задержания членов группировки кардеров в марте 2020 года владелец вертолета появляется лишь на несколько секунд и с завязанными за спиной руками.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 20 октября в реку Сухона в Нюксенском районе рухнул вертолет, следовавший по маршруту Вологда-Великий Устюг. Инцидент произошел в районе населенного пункта Бобровское. На месте было найдено тело экс-замгубернатора области, гендиректора АО «Дед Мороз» Олега Васильева, который находился на борту. МЧС изначально сообщало, что всего в вертолете было два человека, однако, по уточненным данным, кроме Васильева и пилота, летели еще двое. По данным РИА новости, это были президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер и сотрудник этой фирмы Анна Швецова. Тела трех погибших пока не найдены.