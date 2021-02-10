Историю о доме Давыдова в Вологде опубликовали авторы проекта «Дом живой»

10.02.2021 [Культура]

Историю о доме Давыдова опубликовали участники проекта «Дом живой». Это вторая история, которая выходит в рамках проекта, она рассказывает о доме №2а по улице Ленинградской.

Напомним, проект «Дом живой» придумали и реализуют экскурсоводы Катя Хоботова и Нина Смелкова, а также фотограф Михаил Трапезников и дизайнер Андрей Васильев. По их задумке проект рассказывает о людях, которые живут в деревянных исторических домах Вологды, и о домах, которые влияют на судьбы этих людей.

В первом выпуске проекта рассказывалось о Доме с Виноградом по адресу: Вологда, Благовещенская, 22.

Во втором – речь идёт о Доме Давыдова, который раньше стоял в другом месте – на месте «Дворца творчества детей и молодежи» на Ленинградской, 5 – и был перенесён для сохранения.

Скриншот со страницы проекта проекта «Дом живой».

Раньше в этом доме останавливался писатель Михаил Пришвин, когда приезжал в Вологду, а сейчас здесь живёт поэт Андрей Таюшев.

– Окно для меня огромное значение имеет, – рассказывает Андрей Таюшев. – И то, куда оно выходит. Потому что там — рассветы. Скоро лето начнется. У меня окно — река, колокольня и рассветы. Если не спишь до утра, то можно наблюдать, как зарево возникает — красотища. Я много раз просто не выдерживал, шел гулять в 6 утра. С фотоаппаратом ходил, невероятные краски. Безумно красиво. А сейчас нас «радует» несколько лет уже иллюминация эта аватаровская. 

Скриншот со страницы проекта проекта «Дом живой».

Полную версию истории Дома Давыдова в рамках проекта «Дом живой» вы можете найти на странице. Следить за появлением новых историй можно на странице проекта в Инстаграме.
 

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