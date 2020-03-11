«Дом живой»: в Вологде запускают новый проект о жителях старинных деревянных домов

Экскурсоводы Катя Хоботова и Нина Смелкова, а также фотограф Михаил Трапезников и дизайнер Андрей Васильев объявили о старте в Вологде нового культурного проекта «Дом живой» и приглашают горожан поучаствовать в нём.

— Это истории о людях, которые живут в деревянных исторических домах. И о домах, которые меняют истории людей, сообщают организаторы проекта. — Сейчас мы ищем главных героев — если вы или ваши родители, друзья, знакомые живут в старинных деревянных домах Вологды и готовы рассказать о том, как они живут — напишите нам! Мы с радостью возьмем большое интервью, фотограф Михаил Трапезников сделает серию портретов, а дизайнер Андрей Васильев оформит наши статьи так, чтоб их хотелось распечатать и повесить в рамочку на стену. Мы будем говорить не о балясинах и наличниках. Мы будем говорить о людях, которые ежедневно опираются на перила с балясинами и выглядывают из окон с наличниками. Кто они? Чем живут? Почему живут тут? Как воспринимают историю? Радуются ли красоте резьбы, которая обрамляет их окно? Смогут ли жить в евродвушке на окраине города?

Всех, кто мог бы стать героями проекта, просят написать Кате или Нине, или на почту: vokrugdaok@gmail.com. Организаторы верят, что такой проект просто необходим городу.