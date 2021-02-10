Карта пунктов приёма вторсырья появилась в Вологде.

Как сообщает Вологда.рф, на этой карте вы сможете найти организации по обращению с отходами, экологические организации, пункты приёма пластиковых крышек в рамках акции «Крышки-Иришки», пункты приёма макулатуры, пункты приёма батареек и т.д.

Эта карта будет обновляться. Если вы знаете экологические организации или точки для сбора вторсырья, которые на ней ещё не упомянуты, то организаторы просят сообщить о них в личные сообщения координатору проекта Ивану Беличихину.

Карта пунктов приёма вторсырья создана в рамках муниципального проекта «Пластик ноль». Сообщается, что цель этого проекта – снизить количество используемого пластика в повседневной жизни вологжан.

Среди задач организаторы перечисляют:

Формирование комплексной системы информационно-профилактических мероприятий среди горожан по обращению с пластиком. Развитие системы продажи товаров без упаковки и/или в оборотной таре. Вовлечение граждан города в мероприятия по отказу от пластика.

Сроки реализации проекта «Пластик ноль» с 1 декабря 2020 по 31 декабря 2022 года.

За это время организаторы проекта планируют продвигать идеи экологического мышления и образ жизни через социальную рекламу и материалы в СМИ. Также планируется провести ряд обучающих экологических мероприятий с разными возрастными категориями жителей Вологды, серию эколого-просветительских мероприятий по раздельному сбору отходов и популяризации альтернативных бытовых вещей (экосумки, экомешочки и др.).

Помимо этого, организаторы намерены провести мероприятия для предпринимателей в сфере торговли и общепита, чтобы убедить их отказаться от пластиковой упаковки и внедрить новые формы и технологии обслуживания.

Напомним, что тем временем, волонтёры сообщества Экобессрочка в Вологде организовывают сборы вторсырья и за свой счёт переправляют его на перерабатывающие предприятия. Так, например, сбор упаковок Tetra Pak они планируют провести 12 февраля.