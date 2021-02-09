245 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 245 новых случая коронавирусной инфекции, 249 человек выздоровели, шесть умерли. Такие данные 9 февраля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 35 276 пациентам. Большая часть из них — 30 508 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 677 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что более 6,7 тысяч человек в Вологодской области привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, еще 821 человек получил оба компонента «Спутник V». 47% от всех привитых - лица старше 65 лет.