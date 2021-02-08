Почти половина всех привитых от коронавируса в Вологодской области старше 65 лет

Более 6,7 тысяч человек в Вологодской области привиты первым компонентом вакцины от коронавируса, еще 821 человек получил оба компонента «Спутник V».

— За последние две недели особенно активно вакцинируются граждане старше 65 лет. Уже привито 3 147 человек, или 47% от всех привитых. Из них лица старше 70 лет — 35,4%. Их привито 1113 человек. Приняты меры по вакцинации лиц, записавшихся через региональный портал госуслуг, привито 1325 человек, — рассказала замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина.

На сегодня в Вологодскую область уже поступили более 16 тысяч доз вакцины. В ближайшее время в регион должны поступить еще 9,5 тысяч доз. В регионе работают 45 прививочных пунктов в каждом районе области, на базе 36 медучреждений.