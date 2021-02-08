За невыполнение требований прокурора регоператора «Чистый след» оштрафовали на 50 тысяч рублей

Регионального оператора по обращению с ТКО в западной зоне Вологодской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение требований прокурора. «Чистый след» слишком долго отвечал на запрос ведомства.

— Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами запрошена информация о проведении электронным аукционов региональным оператором ООО «Чистый след». Организацией требования прокурора выполнены не своевременно, материалы представлены с существенным нарушением установленного законом срока, — сообщает природоохранная прокуратура.

Решением Череповецкого городского суда регоператор признан нарушившим ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора). "Чистому следу" было назначено наказание в виде административного штрафа.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе-сентябре регоператор не вывозил мусор из деревни в Череповецком районе, но не забыл выставить счет за свои услуги. Перерасчета жителям удалось добиться через прокуратуру.