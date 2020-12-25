Регоператор не вывозил мусор из деревни в Череповецком районе, но прислал жителям квитанции

В Череповецком районе по требованию прокуратуры региональный оператор по обращению с ТКО пересчитал плату за вывоз мусора из деревни Поварово. В августе–сентябре 2020 года услуга не оказывалась.

— Установлено, что услуга по вывозу ТКО не оказывалась, однако плата потребителям предъявлена, что привело к ущемлению прав жителей д. Поварово, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Гендиректору ООО «Чистый след» внесено представление об устранении нарушений. Потребителям был произведен перерасчет за коммунальную услугу.