Череповчанина, из ревности заказавшего поджог авто приятеля бывшей жены, осудили условно

08.02.2021 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 31-летнему и 40-летнему местным жителям, признанными виновными в поджоге чужой машины.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл на улице Юбилейной в ночь с 1 на 2 августа 2020 года. Владелец — 30-летний череповчанин К. — рассказал, что припарковал свой «Шевроле» у дома подруги. О происшествии он узнал от спецслужб потому, что крепко спал и ничего не слышал.

«В результате поджога были повреждены и уничтожены различные части и механизмы автомобиля и находившееся в нем имущество (автокресло, детские сандалии, инструменты, рабочий комбинезон), а также припаркованный рядом автомобиль Mazda 6», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали организатора поджога — 31-летнего подсудимого, и его подельника — 40-летнего исполнителя преступления.

«По словам 40-летнего подсудимого, с организатором преступления он познакомился год назад, когда ремонтировал у него автомобиль. Тем вечером они втроем выпивали у того в автосервисе. Во время застолья знакомый поделился, что его жена встречается с другим мужчиной, он сильно переживает, хочет ему отомстить. Приятель попросил сжечь автомобиль соперника за вознаграждение, показал фото автомобиля на своем телефоне. Из мужской солидарности и под действием выпитого алкоголя он согласился», — также говорится в сообщении пресс-службы

За свои услуги исполнитель получил 10 000 рублей. Во время следствия, мужчины частично возместили К. причинённый ущерб.

Суд назначил старшему подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Второй осуждённый получил год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. С мужчин также взыскали 38 374 рубля в пользу потерпевшего, 156 865 в пользу бывшей жены младшего обвиняемого и 41 795 рублей в пользу владельца пострадавшего автомобиля «Mazda 6». Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: поджог машины, ревность, приговор

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