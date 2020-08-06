Череповчанин из ревности заказал поджог автомобиля приятеля бывшей жены

06.08.2020 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли поджог автомобиля «Шевроле Лачетти».

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Юбилейной в ночь с 1 на 2 августа 2020 года. Эксперты установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Владелец иномарки – 30-летний череповчанин пояснил, что припарковал машину возле дома своей подруги. О происшествии он узнал от спецслужб, потому что крепко спал и ничего не слышал. Сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили лица, причастные к совершению преступления. Ими оказались двое мужчин в возрасте 24 и 40 лет. Злоумышленники вину отрицать не стали, пояснив при этом, что заказчиком поджога является бывший муж девушки, с которой в настоящее время встречается водитель иномарки», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Заказчика поджога, которым оказался 31-летний череповчанин, также задержали. По его словам, причиной преступления стал конфликт с хозяином машины из-за женщины. Решением суда мужчина заключён под стражу. Исполнители находятся под подпиской о невыезде.

По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовно дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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