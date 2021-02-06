274 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 274 новых случая коронавирусной инфекции, 312 человек выздоровели, пять умерли. Такие данные 6 февраля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 34 517 пациентам. Большая часть из них — 29 748 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 661 случаях.

Ранее newsVO сообщал, что в Вологодской области составили более 11 тысяч протоколов за нарушение ограничений по COVID-19.