Более 11 тысяч протоколов за нарушение ограничений по COVID-19 составили в Вологодской области

05.02.2021 [Общество]

Более 11 тысяч протоколов составили в Вологодской области из-за нарушений коронавирусных ограничений. Это материалы, составленные на жителей, которые не соблюдали масочный режим, выходили из дома, хотя болели COVID-19 и т.д.

— С момента введения мер повышенной готовности из-за COVID-19 специальными уполномоченными органами, сотрудниками полиции и управления Роспотребнадзора, составлено более 11 000 соответствующих протоколов по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Рассмотрено на сегодняшний день более 9000 протоколов, — рассказала журналистам начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Вологодской области Ирина Рыжова. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Великоустюгском районе суд оштрафовал продавца магазина «Лавочка» в Красавино. 42-летняя женщина продала хлеб покупательнице, на которой не было медицинской маски.

Тэги: масочный режим

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