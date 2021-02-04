С заседания суда по поводу митинга 31 января Евгения Доможирова доставили в больницу

3 февраля в Вологодском городском суде началось рассмотрение административного дела, фигурантом которого является глава «Движения „Вместе“ Евгений Доможиров. Как ранее сообщал NewsVo, активиста обвинили в организации несогласованной акции в поддержку Навального в Вологде 31 января. В это время он уже находился в спецприемнике из-за организации несанкционированного шествия 23 января.

В ходе заседания адвокат несколько раз заявлял ходатайство о переносе слушаний из-за состояния здоровья Доможирова — проблем с давлением и голодовки, которую он объявил сразу же после первого ареста. Только спустя несколько часов после начала рассмотрения дела, когда главе „Движения ‚Вместе‘ стало плохо в зале и ему вызвали скорую помощь, судья согласилась перенести рассмотрение дела на 17 февраля. Доможирова в итоге вновь доставили в больницу, где он и находится в настоящий момент.

— Я сейчас в больничной палате. Меня поселили даже на другой этаж, палата небо и земля по сравнению с предыдущей. В целом всё хорошо. Всем огромное спасибо за поддержку, — пишет Доможиров в своем Twitter.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 29 января Вологодский городской суд арестовал главу «Движения «Вместе» на пять суток. Его признали виновным в организации несанкционированного шествия, которое состоялось в центре города 23 января в поддержку Алексея Навального. В знак протеста Доможиров объявил сухую голодовку.