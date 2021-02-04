В Череповце осудили двух братьев, угнавших чужой «Ягуар»

04.02.2021 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 39-летнему и 40-летнему братьям, признанным виновными в краже чужого автомобиля, инструментов и техники.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в октябре 2020 года. По уточнённым данным, один из подсудимых работал в автосервисе на улице Краснодонцев. Сговорившись, мужчины угнали автомобиль «Ягуар», оставленный его владелицей для ремонта, а также инструменты и технику, принадлежащие арендатору гаражного бокса, где стояла машина.

«На Северном шоссе в Череповце они продали неустановленному лицу инструменты и планшет, заправили на эти деньги автомобиль и доехали до д. Сазоново Устюженского района, где автомобиль сломался. Около 03.00 21 октября подсудимые на эвакуаторе перевезли автомобиль в с. Никольское Гатчинского района Ленинградской области. Далее вновь на похищенном автомобиле, который мог передвигаться на небольшие расстояния, под управлением знакомого подсудимых, не знавшего об их преступных намерениях, они проехали в д. Б. Колпаны Гатчинского района Ленинградской области. Оставив автомобиль знакомому, братья поехали в Череповец и хотели в течение ближайших суток вернуться и продать похищенный автомобиль, но были задержаны сотрудниками полиции», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

На период предварительного следствия мужчин заключили под стражу. Они признали вину.

При вынесении решения, суд учёл отягчающее обстоятельство — рецидив преступлений у каждого из подсудимых. Одному из братьев назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, второму — два года и два месяца лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. С осуждённых также взыскали 44 500 рублей возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего и 99 204 компенсации стоимости восстановительного ремонта машины в пользу потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: кража, приговор

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