В Череповце два работника автосервиса угнали «Ягуар» клиента

В Череповце полицейские раскрыли кражу автомобиля.

Потерпевшая – 21-летняя местная жительница – рассказала, что оставила своей «Ягуар» в автосервисе, а на следующий день он исчез. Подозреваемыми в краже оказались 40-летний и 39-летний братья – работники автосервиса. Отработав три дня, они не вышли на работу и не отвечали на звонки. Их задержали и доставили в отдел полиции, где мужчины признались в содеянном.

«В ходе беседы с подозреваемыми полицейские выяснили, что накануне кражи братья распивали спиртные напитки на работе, а проснувшись утром, решили съездить к своей знакомой в Ленинградскую область. Воспользовавшись вторым комплектом ключей, они выехали к пункту назначения, прихватив с собой сварочный аппарат и болгарку. Украденное имущество они сбыли по дороге случайным знакомым. В пути автомобиль сломался и мужчины вызвали эвакуатор, который и довез их до конечной точки. Спустя время братья приняли решение вернуться обратно в Череповец, оставив украденный транспорт у своей знакомой», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. На период следствия их заключили под стражу. Украденный автомобиль вернули законному владельцу.