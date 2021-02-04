Суд оправдал учредителя ООО «МиМП» Елену Минакову по делу о преднамеренном банкротстве фирмы

04.02.2021 [Экономика]

В Вологде суд огласил оправдательный приговор Елене Минаковой. Её обвиняли в преднамеренном банкротстве ООО «МиМП».

Как newsVO писал ранее, фирма появилась в Вологде в 1997 году. Её учредителями были Елена и Виктор Минаковы и Любовь Позднякова. 31 января 2011 года Любовь Позднякова, которой на тот момент принадлежало 33,33% уставного капитала «МиМП», подала заявление о выходе из ООО. В том же году она обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском о взыскании в ее пользу 23,5 млн рублей в связи с ее выходом из состава учредителей. Одновременно ООО «МиМП» просил суд признать ее выход из ООО недействительным.

Дело рассматривалось несколько лет. В 2013 году арбитражный суд вынес решение взыскать в пользу Поздняковой 25,5 млн рублей (стоимость доли уставного капитала с процентами).

По версии следствия, в 2013–2014 году Минакова, являясь к тому моменту единственным учредителем и фактическим руководителем фирмы, скрыла имущество организации от взыскания.

«Она дала устное указание генеральному директору подписать акты передачи всего имущества Общества в инвестиционных целях в качестве вклада в иное юридическое лицо. Это повлекло ухудшение финансового состояния ООО «МиМП», неспособность удовлетворить требования по оплате указанной задолженности, а также исполнить обязательства по уплате обязательных платежей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

По оценке следствия, от этих действий Федеральной налоговой службе России был причинён ущерб в 48 млн. рублей, бывшему участнику общества — 25,5 млн. рублей.

29 января 2014 года ООО «МиМП» поменяло место регистрации на город Реутов Московской области, а 9 августа 2014 года Арбитражный суд Москвы признал ООО «МиМП» банкротом по иску самого предприятия.

«Повторная финансово — экономическая экспертиза, которая была проведена по постановлению суда, не установила причинно-следственной связи между заключением сделки по внесению имущества в виде вклада в уставной капитал ООО «Торговый дом «МиМП» и наступлением банкротства предприятия», — также говорится в сообщении пресс-службы

Суд оправдал Минакову за отсутствием в её действиях состава преступления и признал за ней право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: МиМП, банкротство, оправдательные приговоры

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