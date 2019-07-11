Учредителя ООО "МиМП" Елену Минакову обвиняют в преднамеренном банкротстве фирмы

В Вологодский городской суд поступило уголовное дело в отношении Елены Минаковой. Бывшего депутата Вологодского заксобрания обвиняют в преднамеренном банкротстве ООО «МиМП» и злоупотреблении полномочиями.

ООО «МиМП» появилось в Вологде в 1997 году, фирма занималась производством мяса и мясопродуктов. Сейчас его единственным учредителем является Елена Минакова.

Согласно базе "Контур.Фокус", ранее учредителями фирмы также были ее муж Виктор Минаков и Любовь Позднякова. 31 января 2011 года Любовь Позднякова, которой на тот момент принадлежало 33,33% уставного капитала «МиМП», подала заявление о выходе из ООО. В том же году она обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском о взыскании в ее пользу 23,5 млн рублей в связи с ее выходом из состава учредителей. Одновременно ООО «МиМП» просил суд признать ее выход из ООО недействительным.

Дело рассматривалось несколько лет. В 2013 году арбитражный суд вынес решение взыскать в пользу Поздняковой 25,5 млн рублей (ред. - за эти годы сумма увеличилась за счет процентов).

29 января 2014 года фирма поменяла место регистрации на город Реутов Московской области. 9 августа 2014 года Арбитражный суд Москвы признал ООО "МиМП" банкротом по иску самого предприятия.

Добавим, что в отношении Любови Поздняковой сейчас также рассматривается иск о банкротстве - его подала в суд Елена Минакова. Определением Арбитражного суда Вологодской области от 3 июля 2018 года в отношении нее введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Согласно сведениям о результатах инвентаризации имущества должника от 11 января 2019 года, у Любови Поздняковой ничего нет, а на счетах в банках также пусто.

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