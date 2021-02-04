Встреча с биографом Александра Башлачёва состоится в Череповце 17 февраля

Встречу с биографом рок-музыканта Александра Башлачёва – Львом Наумовым – проведёт 17 февраля Череповецкое музейное объединение.

Лев Наумов — главный исследователь жизни Башлачева, его биограф и автор трех изданий книги «Человек поющий» и книги «Александр Башлачев» из серии «Легенды нашего рока», исследователь творчества Андрея Тарковского, Александра Кайдановского, Сэмюэля Беккета, Терри Гиллиама, Кристофера Нолана, Сергея Параджанова и других деятелей культуры и искусств.

17 февраля – день памяти Александра Башлачёва. Он погиб в возрасте 27 лет. Известно, что между 7 и 9 часами утра 17 февраля 1988 года выпал из окна кухни съёмной однокомнатной квартиры № 281, расположенной на 8 этаже дома № 23, корп. 1 по проспекту Кузнецова в Ленинграде. Погиб на месте. Причины падения точно не установлены.

Ранее NewsVo писал, что в год 60-летия рок-музыканта открылись два его музея – виртуальный в сети Интернет и интерактивный по адресу: Череповец, Советский проспект, 35А.

– На творческой встрече с автором поговорим о том, когда и как случилось его знакомство с поэзией Башлачева, где он собирал материалы для книг, что он сам открыл для себя в ходе работы над изданиями и как он объясняет культурный феномен поэта, – говорят организаторы.

Уже сейчас можно передать свой вопрос Льву Наумову, а если хотите задать их лично, то запишитесь на встречу. Для этого нужно сообщить администратору свои данные: ФИО и номер телефона для связи.

Количество мест ограничено.

Начало встречи 17 февраля в 18.30. Место проведения пока уточняется.

Стоимость: 150 рублей.

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