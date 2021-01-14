Виртуальный музей рок-поэта Александра Башлачева презентовали в Череповце

14.01.2021 [Культура]

Презентация виртуального музея Александра Башлачева состоялась накануне в Череповце. На сайте александрбашлачев.рф собраны фото мемориальных предметов, архивные документы, а также видео- и аудиоматериалы.

Ранее NewsVo сообщал, что интерактивный музей, посвященный жизни и творчеству Башлачева открылся в здании Филармонического собрания на Советском проспекте, 35А в декабре прошлого года, а сейчас появился ещё и сайт, зайти на который можно из любой точки земного шара.

– Идея создания виртуального музея возникла в ходе подготовки новой экспозиции в здании филармонии. В какой-то момент стало понятно, что объем собранной информации настолько велик, что вряд ли удастся уместить его в стандартных музейных условиях, поэтому проектная команда во главе с директором музейного объединения Светланой Султановой начала работать над концепцией интернет-ресурса, способного максимально широко представить и биографию, и творчество Башлачева. Тем более в условиях карантина значимость онлайн-форматов стала очевидной, – сообщается на странице Череповецкого музейного объединения.

Сайт-музей создавался на средства Благотворительного фонда Владимира Потанина. С проектом виртуального музея Башлачева череповецкие музейщики заявились на конкурс «Общее дело», вошли в число победителей и получили поддержку. 

– Все материалы собраны в 12 разделов по тематике и хронологии. Многие материалы, действительно, уникальные и нигде ранее не публиковались. Особенно это касается фотоархива, — подчеркнула участник проекта, заведующий Туристско-информационным центром Ирина Анфалова.

На сайте представлены 3D-модели личных предметов Башлачева, принадлежащих Башлачеву, анимированные фотографии, черновики стихов, записи песен, видеовыступления, интервью. Голосами близких для поэта людей зазвучат моменты из его жизни. Навигационная панель сайта оформлена в виде двенадцатиструнной гитары, по которой можно перемещаться, как по аккордам.
 

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