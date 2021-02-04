Общественное обсуждение проекта «Дом живой» пройдёт в Вологде 5 февраля

Встреча, посвящённая обсуждению проекта «Дом живой», пройдёт 5 февраля в ресурсном центре «Живое наследие» в Вологде.

Напомним, проект «Дом живой» – это истории о людях, которые живут в деревянных исторических домах.

– Проект «Дом живой» очень красивый и нужный, – говорится в анонсе встречи. – Он рассказывает не о балясинах и наличниках. Он рассказывает о людях, которые ежедневно опираются на перила с балясинами и выглядывают из окон с наличниками. Кто они? Чем живут? Почему живут тут? Как воспринимают историю? Радуются ли красоте резьбы, которая обрамляет их окно?

Жители деревянных домов такие же разные как и сами дома. Побывать у них в гостях помогают Нина Смелкова и Катя Хоботова, которые берут интервью и пишут текст, искренние и атмосферные фото Михаила Трапезникова. И все это оформлено в стильную историю Андреем Васильевым в Инстаграмм.

К обсуждению приглашаются все желающие.

Начало встречи 5 февраля в 17.30 в Доме Левашова по адресу: Вологда, Герцена, 37, 2-й этаж, конференц-зал.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

