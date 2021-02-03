В Ставрополе через интернет продают поддельные рециркуляторы с логотипом фирмы из Вологды

В Ставропольском крае через интернет торгуют фальшивыми бактерицидными облучателями воздуха с логотипом вологодской фирмы. В одной из соцсетей сотрудники компании «Новотех-ЭКО» обнаружили объявление, в котором предлагался «к приобретению рециркулятор-облучатель Новотех-эко 1А55. Цена 17 000 рублей». Эту модель в Вологде еще не начали выпускать.

«В опубликованном сообщении была указана модель рециркулятора 1А55, которую мы только планируем запустить в производство и на данный момент нет даже опытного образца, — комментирует директор ООО „Новотех-ЭКО“ Олег Лебедев. — Указаны технические характеристики облучателя, наши разрешительные документы: сертификаты соответствия и декларации, на приборе использована наклейка с нашим новым логотипом. Кроме того, мы не изготавливаем и не используем такого вида корпуса для рециркуляторов, размещенные на фото, передвижная стойка к облучателю, также не нашего производства и это только внешние признаки подделки. Мы еще не знаем, какая начинка у этих „оборотней-облучателей“. Я не исключаю того, что вместо бактерицидной ультрафиолетовой лампы — главного источника обеззараживания воздуха, используется бесполезная „пустышка“. Кроме того, официальных дилеров в Ставропольском краем у нашей компании нет».

Выяснилось, что производством фальшивых вологодских рециркуляторов занялся индивидуальный предприниматель из Ставрополя. Он даже успел выиграть несколько тендеров на поставку «новотеховских» рециркуляторов для нескольких организаций.

Представители вологодской фирмы позвонили бизнесмену по одному из указанных в объявлении номеров и задали вопрос, действительно ли оборудование произведено фирмой «Новотех-ЭКО» и какое юрлицо продает рециркуляторы в Ставрополе. Услышав это, собеседник повесил трубку, а через 15 минут сообщения о продаже новотеховских рециркуляторов были удалены с сервисов бесплатных объявлений.

Производитель готовит обращения в полицию и прокуратуру по факту мошенничества для проведения расследования.

Ранее NewsVo сообщал, что в апреле прошлого года вологодские компании «Новотех-ЭКО» и «Александра-Плюс» начали выпускать облучатели-рециркуляторы воздуха. В них используется технология ультрафиолетового обеззараживания, которая уничтожает вирусы и бактерии. До пандемии коронавируса фирмы занимались производством аппаратов по обеззараживанию воды, но решили перепрофилировать производства в новых условиях.