Две вологодские компании перепрофилировались под выпуск УФ-установок, обеззараживающих помещения

Вологодские компании «Новотех-ЭКО» и «Александра-Плюс» начали выпускать облучатели-рециркуляторы воздуха. В них используется технология ультрафиолетового обеззараживания, которая уничтожает вирусы и бактерии. Ранее фирмы занимались производством аппаратов по обеззараживанию воды, но решили перепрофилировать производства в новых условиях.

«Наша дочерняя компания «Новотех-ЭКО» занимается производством установок для ультрафиолетового обеззараживания воды, в рециркуляторах используется тот же самый ультрафиолет. Пришла идея в условиях пандемии освоить новый продукт. У поставщиков, с которыми работаем давно, нашли ультрафиолетовые лампы, сделали первые два опытных образца. Лампы закупаем в Китае, привезти их из Швейцарии сейчас невозможно. Свои лампы производить пока не умеем, но проект их производства уже разработали», – приводит пресс-служба губернатора слова и.о. директора компании «Александра-Плюс» Юрия Лебедева.

Рециркуляторы рассчитаны на работу в присутствии людей, от жесткого коротковолнового излучения защищает корпус. Первая партия в 40 штук будет готова через две недели.

«Сейчас в работу запущена одна тысяча корпусов, выпустить готовые установки в таком количестве сможем к середине мая. Рециркуляторами планируем обеспечить область, но интерес к продукции есть и в других регионах, заказы поступили из Крыма, а также от различных предприятий», – отметил директор компании «Новотех-ЭКО» Олег Лебедев.

Ранее Newsvo писал, что вологодский текстильный комбинат начал выпускать многоразовые медицинские маски. В ближайшее время они поступят в супермаркеты Вологды по цене 50 рублей за штуку.

По данным на 10 апреля, в Вологодской области 38 выявленных случаев коронавирусной инфекции и 7 пациентов с подозрением на нее. Всего в России такие диагнозы поставлены более 10 тысячам человек.