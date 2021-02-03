В Никольске устанавливают резервный котел на городской котельной

В Никольске устанавливают второй котел на котельной СМУ. Работы проводятся сотрудниками предприятия «Никольские теплосети».

Котельная подает тепло в десять многоквартирных домов и детский сад. По данным районной газеты «Авангард», котел будет использоваться, в основном, в осенний и весенний периоды, и станет резервным.

Ранее NewsVo сообщал, что с 2014 года в Вологодской области количество котельных, использующих в качестве топлива каменный уголь и мазут, снизилась на 40%. Их перевели на энергоэффективные местные виды топлива и природный газ.