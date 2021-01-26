В Вологодской области за пять лет на 40% снизилась доля котельных, работающих на угле и мазуте

С 2014 года в Вологодской области количество котельных, использующих в качестве топлива каменный уголь и мазут, снизилась на 40%. Их перевели на энергоэффективные местные виды топлива и природный газ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, за пять лет 63 котельных в Белозерском, Вожегодском, Вытегорском, Кирилловском, Сокольском, Харовском, Череповецком и Шекснинском районах переведены на местные виды топлива. Кроме того, пять котельных в городе Кадникове закрыты в связи с переключением нагрузки потребителей на блочно-модульную газовую котельную. В Белозерском и Харовском районах выведены из эксплуатации три теплоисточника, нагрузка переключена на другие котельные.

На сегодняшний день 18 котельных, включенных в программу перехода, продолжают использовать в качестве топлива каменный уголь. Работы по переводу их на местные виды топлива будут продолжены. Так, в рамках реализации инвестиционного проекта ПАО «Газпром» «Строительство газопровода-отвода и ГРС к городам Кириллов — Белозерск — Липин Бор — Вытегра Вологодской области» планируется перевести на природный газ котельные в Белозерске, Вытегре и Кириллове. В рамках реализации инвестиционных программ по газификации населенных пунктов в Вожегодском и Харовском районах будут выполнены мероприятия по переводу на природный газ шести существующих котельных.

Губернатор Олег Кувшинников поставил задачу к 2030 году полностью завершить перевод котельных, включенных в государственную программу, на газ и местные виды топлива.