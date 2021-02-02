В 2020 году в Вологодской области на 12,7% выросло количество заявлений о банкротстве

02.02.2021 [Общество]

2 322 заявления о несостоятельности (банкротстве) поступили в Арбитражный суд Вологодской области в 2020 году. Это на 12,7% больше, чем в 2019 году.

2 142 иска были приняты к производству, рассмотрено 1551 дело. Из них 337 дел в отношении должников-юрлиц, 36 — в отношении индивидуальных предпринимателей, 1 178 — в отношении физлиц. То есть почти две трети дел о банкротстве были рассмотрены по заявлениям о несостоятельности граждан.

— Рост заявлений о банкротстве граждан при общем снижении поданных исков, в первую очередь, говорит о том, что число граждан, не способных полностью погасить долги перед кредиторами, в 2020 году увеличилось. Также в 2020 году чаще всего заявления о банкротстве граждан подали в суд сами должники (в 2020 — 1 749 или 75% от всех поступивших ходатайств о банкротстве; в 2019 — 1 115 или 54%), — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Ранее NewsVo сообщал, что на начало 2021 года в Вологодской области зарегистрировано 25 356 безработных. Это в 4,2 раза больше, чем год назад, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тэги: банкротство

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