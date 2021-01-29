Число безработных в Вологодской области за год увеличилось в 4,2 раза

На начало 2021 года в Вологодской области зарегистрировано 25 356 безработных. Это в 4,2 раза больше, чем год назад, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чиновники объясняют рост безработицы «отбеливанием» теневой занятости в регионе.

«Были приняты беспрецедентные меры по социальной защите безработных граждан. В результате сложился рост безработных из теневого сектора экономики, фактически произошло „отбеливание“ „теневой занятости“. Численность же граждан, признанных безработными из числа сокращенных, возросла незначительно, всего на 1,6%, — рассказал замгубернатора Виталий Тушинов. — В целях стабилизации ситуации на рынке труда было принято решение по организации общественных работ, в которых в течение 2020 года приняли участие более трех тысяч человек».

На 2021 год перед органами службы занятости поставлена задача «восстановить занятость населения до уровня 2019 года», а также восстановить «уровень трудоустройства граждан до допандемического периода».