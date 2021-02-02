«Вологда-Чеваката» одержала победу над «УГМК-Юниор»

02.02.2021 [Спорт]

Вологодские баскетболистки в матче Регулярного чемпионата России по баскетболу, среди команд Суперлиги 1, обыграли «УГМК-Юниор». 

Встреча пошла в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Вологжанки вели на протяжении большей части матча, доведя свое преимущество после трех четвертей до «+15» — 64:39. Именно третья четверть стала самой результативной для «пчел», они ее выиграли со счетом 27:11. В заключительной десятиминутке «желто-фиолетовые» позволили соперникам чуть приблизиться к себе, но задела, который был сделан вологжанкам, хватило, чтобы довести матч до победы со счетом 77:58.

Самой результативной в составе победителей стала Виолетта Кивляк, набравшая 15 очков. 14 у Марии Канищевой, 10 — Екатерины Тереховой.

«Вологда-Чеваката» сейчас занимает 5 место в турнирной таблице, 13 побед и 7 поражений. Следующий матч вологжанки проведут 12 февраля, будут принимать дома «Ростов-Дон-ЮФУ».

Тэги: баскетбол

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