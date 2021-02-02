Жительница Вохтоги взыскала 46 тысяч рублей с хозяйки собаки, покусавшей её ребёнка

В Грязовецком районе суд рассмотрел иск местной жительницы о взыскании морального и материального вреда с хозяйки собаки, покусавшей её 4-летнего сына.

Инцидент произошёл возле дома ответчика в посёлке Вохтога 30 июля 2020 года. Мать потерпевшего разрешила сыну бежать впереди, а после услышала плач и увидела, как от мальчика оттаскивают собаку. Животное было без намордника и не привязано. Врачи скорой помощи оказали ребёнку первую помощь. После он проходил лечение у хирурга и невролога.

«Ответчица исковые требования не признала в полном объеме. Суду пояснила, что не оспаривает происшедшее. Однако, по ее мнению, виновата сама истица, поскольку допустила нахождение ребенка одного рядом с чужой собакой. Считает, что собака не кусала ребенка, а лишь его опрокинула, так как он побежал на нее, когда она ела. При этом мальчик громко кричал, размахивал руками. Ребенок мог пораниться о битые кирпичи и шифер на дороге», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд счёл её доводы несостоятельными, поскольку у пострадавшего была выявлена укушенная рана на спине, и взыскал с женщины 45 тысяч рублей компенсации морального вреда и тысячу рублей возмещения материального ущерба.

Решение не вступило в законную силу и обжалуется ответчиком.

Ранее newsVO сообщал, что жительница Великого Устюга взыскала 20 тысяч рублей с владельца покусавшей её собаки.