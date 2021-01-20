Жительница Великого Устюга через суд взыскала 20 тысяч рублей с хозяина покусавшей её собаки

В Великом Устюге суд рассмотрел иск местной жительницы к хозяину собаки, которая её покусала.

«Вечером 14 сентября 2020 года Ирина Б. возвращалась с работы домой. В районе одного из домов на ул. Пушкина в г. Великом Устюге на нее напала немецкая овчарка. Собака выбежала на нее неожиданно и, бросившись, впилась зубами в нижнюю часть живота, причинив ей сильную физическую боль и испуг. Следом за овчаркой бежал ее хозяин. Собака, разжав пасть, схватила Ирину за сумку и плащ. Хозяин овчарки взял ее за ошейник и оттащил от женщины на безопасное расстояние», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Потерпевшая обратилась в больницу, где ей назначили курс уколов от бешенства и медикаментозную терапию. В исковом заявлении она просила взыскать с владельца животного 50 тысяч рублей компенсации материального ущерба и морального вреда. Ответчик частично согласился с её требованиями и счёл сумму компенсации завышенной.

Суд взыскал с хозяина собаки 5266 рублей компенсации материального вреда и 15 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу истицы. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.