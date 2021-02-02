17-летнего череповчанина осудили за нападение на прохожего и применение насилия к полицейскому

02.02.2021 [Происшествия]

В Череповце суд огласил приговор 17-летнему местному жителю, признанному виновным в нападении на незнакомого мужчину, применении насилия к полицейскому, а также кражу и грабёж.

Эпизод с нападением произошёл на проспекте Луначарского в ночь на 8 марта 2020 года. Подсудимый с 15-летним знакомым избил 38-летнего прохожего, причинив ему перелом ребра и раны на голове.

В ночь на 4 февраля обвиняемый проник в чужую квартиру, откуда похитил электроинструмент, компьютерную технику, детские золотые серьги и другие вещи. Сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.

Ночью 27 июля юноша украл бутылку спиртного из магазина на улице Маяковского. Работница магазина заметила его и потребовала вернуть украденное, но подсудимый убежал, совершив, таким образом, грабёж.

«Кроме того, в ночь на 24.09.2020 несовершеннолетний с признаками алкогольного опьянения был замечен возле проезжей части сотрудником отдела вневедомственной охраны по г. Череповцу управления Росгвардии, который находился на службе по охране общественного порядка и общественной безопасности в г. Череповце в составе автомобильного патруля и проезжал по улице Добролюбова. Предъявить документы, удостоверяющие личность, юноша отказался, более того бросил в сотрудника Росгвардии стеклянную бутылку, попав по голове и причинив сквозную и поверхностную раны, расценивающиеся как легкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет и четырёх месяцев воспитательной колонии.

Ранее newsVO сообщал о том, что в Череповце 15-летнего подростка, обвиняемого в грабеже, кражах и избиении, признали невменяемым.

Тэги: подросток, кража, грабеж, напал на полицейского, приговор

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