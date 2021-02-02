Анатолия Бурова оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию митинга 31 января в Вологде

1 февраля Вологодский городской суд назначил наказание 44-летнему Анатолию Бурову, признанному виновным в организации несанкционированного митинга в гайд-парке на улице Воровского 31 января. Полицейские нашли на странице мужчины в соцсети видео с призывом принять участие в акции.

— Как следует из материалов дела, 29 января 2021 года в 20.57 в социальной сети «ВКонтакте» было размещено видеообращение Бурова, в котором он призывал к участию в несанкционированном митинге в Гайд-парке в Вологде 31 января 2021 года. В дальнейшем он принял активное участие в данном публичном мероприятии. Количество участников несанкционированного митинга (более 365 человек) превысило предельную численность лиц публичного мероприятия, уведомление о проведении которого в соответствии со ст. 2.1 Закона Вологодской области от 29.04.2011 г. № 2499-ОЗ не требуется, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При этом, как отмечают полицейские, на неоднократные требования правоохранителей прекратить несанкционированный митинг, Буров не реагировал. На суде мужчина вину не признал.

— В материалах суда не было рапорта сотрудника полиции который подходил к Бурову с просьбой прекращения мероприятия, указывая на не допустимое количество человек. И полиция взяла на себя функции учета участников и пропуска их на территорию сквера. То есть сама полиция допустила правонарушение, — пишет Буров в соцсети.

Полиция на входе в гайд-парк на улице Воровского 31 января. Фото NewsVo.

В сети есть видео жесткого задержания Бурова. Юрист Александр Максименко, представлявший интересы Анатолия в суде, говорит, что его подзащитный получил травмы при задержании. «Движение «Вместе» также сообщало, что в отделение полиции к Бурову приезжала скорая.

— Возможность подготовить правовую позицию по делу не была предоставлена. Фактически судом было предложено перенести заседание на следующий день, несмотря на то, что для изучения материалов, судебной практики, позиции высших судебных инстанций необходимо время. Просили перенести на пятницу, суд отказал. При этом суд предложил перенести заседание на утро. Данный вариант не был принят, поскольку Буров А.В по состоянию здоровья и в связи с полученными при задержании травмами не мог ожидать суда в условиях спецприемника, - отмечает Максименко.

Суд, исследовав представленные доказательства, признал Бурова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). С учетом смягчающего обстоятельства (состояние здоровья) и отсутствия отягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что 31 января в ходе акции протеста в Вологде были задержаны 44 человека, а в Череповце — один.