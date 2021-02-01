В Череповце задержан подозреваемый в краже женской сумки из больницы в Вологде

В Череповце полицейские задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в краже сумки из туалета медучреждения в Вологде.

Как newsVO сообщал ранее, инцидент произошёл в областной офтальмологической больнице на Пошехонском шоссе утром 14 октября 2020 года. Потерпевшая забыла сумку, а вернувшись обнаружила её пропажу. Подозреваемого объявили в розыск и задержали в январе. Им оказался 63-летний житель Череповца. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что приезжал в Вологду за справкой.

«Зайдя в туалет, он увидел на подоконнике женскую сумку. Не задумываясь, злоумышленник взял ее с собой и уехал домой. Вернувшись в Череповец, он изучил содержимое сумки, обнаружив в ней сотовый телефон, и денежные средства в размере 20 тысяч рублей, которые оставил себе для дальнейшего использования», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Украденный телефон изъяли и в дальнейшем вернут владельцу.