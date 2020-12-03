В Вологде объявили в розыск мужчину, укравшего женскую сумку из туалета больницы

В Вологде объявлен в розыск мужчина, похитивший из уборной областной офтальмологической больницы на Пошехонском шоссе, 25 женскую сумку с телефоном и деньгами.

— Преступление совершено 14 октября текущего года около 08:37 утра. По данному факту отделом дознания отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража), — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские сообщают приметы подозреваемого: на вид мужчине 45-50 лет, телосложение худощавое, рост 17-01-75 сантиметров, стрижка короткая, волосы темные, с сединой. Злоумышленник хромает на правую ногу. Был одет в темную кепку, куртку темного цвета длиной чуть ниже пояса, темные брюки и туфли. Под курткой был жилет серого цвета с кофтой серого цвета.

Всех, кто узнал мужчину на фото, просят сообщить об этом в дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по городу Вологде по телефонам (8172) 76-31-14, 76-31-15 или «02».