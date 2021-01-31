В Череповце митинг в поддержку Навального вновь прошел без задержаний

31.01.2021 [Общество]

Акция в поддержку Алексея Навального прошла на площади Химиков 31 января и обошлась без задержаний. Всего, по оценкам городской полиции, в ней приняли участие около 130 человек.

Сначала все выступали без микрофона, потом кто-то принес портативный усилитель с динамиком и микрофоном. Как сообщает портал Город Че, в числе прочих на митинге выступил местный оппозиционер Анатолий Ясин.

— В разгар акции в центр вышла пожилая череповчанка, которая начала говорить в защиту Путина. Она поблагодарила его за то, что Навального поместили в СИЗО, и заявила, что все собравшиеся не платят налоги, а пенсию потом у государства попросят. По ее словам, участники митинга — провокаторы, и их немного, в отличие от сторонников Путина. На ее выступление собравшиеся отреагировали аплодисментами, сказав, что все имеют право высказываться, но они другого мнения, которое тоже должны услышать. Заметив, что ее снимают на телефон, женщина расстроилась и ушла, — пишет издание.

От шествий по улицам участники череповецкой акции отказались. Митинг завершился в течение двух часов, обошлось без задержаний. 

Ранее NewsVo сообщал, что в ходе акции протеста в Вологде 31 января задержаны десятки человек. 

Тэги: митинг

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