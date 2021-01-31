Оперштаб сообщил о девяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области

За сутки в Вологодской области выявили 289 новых случаев коронавирусной инфекции, 254 человека выздоровели, шесть умерли. Такие данные 31 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 32 839 пациентам. Большая часть из них — 28 062 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 615 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 февраля прекратит прием пациентов с коронавирусом моногоспиталь на улице Северной в Вологде.