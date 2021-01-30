«Вологда-Чеваката» проиграла омскому «Нефтянику»

30.01.2021 [Спорт]

Дабл-дабл, 14 очков и 10 подборов Екатерины Тереховой не помог «Вологде-Чевакате» одержать победу над омским «Нефтяником» в матче Чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги 1.

Вологжанки ушли на большой перерыв с минимальным преимуществом, 31:30. Но полностью проиграли третью четверть, в которой набрали только 8 очков, пропустив 14. А за ней и заключительную десятиминутку (12:17). В итоге матч, который прошел в пятницу в Омске, завершился со счётом 61:51 в пользу «Нефтяника».

«Вологда-Чеваката» с 12 победами в 19 матчах идёт на 5 месте в турнирной таблице. Следующий матч "пчелки" проведут в Свердловской области, против «УГМК-Юниор», 1 февраля.

Тэги: баскетбол

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