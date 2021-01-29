Власти обещают подвести природный газ в дома жителей Кириллова к сентябрю 2021 года

В правительстве Вологодской области назвали новый срок газификации Кириллова — сентябрь 2021 года.

— Мы видим, что продолжаются строительно-монтажные работы по объекту «Первый этап. Газопровод-отвод от 0 км до ГРС Кириллов; ГРС Кириллов». Наша задача — синхронизировать строительство межпоселкового газопровода, распределительных газопроводов и техническую готовность потребителей к приему газа, перевод котельных на газ. Все эти задачи необходимо решить до 1 сентября 2021 года, — рассказал замгубернатора Антон Стрижов. — Подача газа запланирована на сентябрь. К этому моменту все технические и организационные решения должны быть выполнены».

По данным пресс-службы регионального правительства, сейчас завершается прокладка газопровода-отвода протяженностью 119,3 км и диаметром 500 мм. Выполнены подготовительные работы. Завершено устройство переходов через автодороги и железную дорогу, в полном объеме выполнены сварочные работы на крановых узлах. Проведены калибровка участка, гидравлические испытания, очистка и осушка газопровода-отвода на газораспределительной станции «Кириллов» протяженностью 3,98 км, диаметром 200 мм. Завершены работы по монтажу АГРС «Кириллов».

Комплекс работ планируется выполнить за счет разных источников финансирования. Как ранее сообщал NewsVo, в декабре 2020 года программу развития газоснабжения и газификации Вологодской области на новый пятилетний период — 2021–2025 годы — подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Олег Кувшинников. Кроме того, на проведение работ направлены средства инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Вологда», инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, которые будут реализовывать мероприятия по переводу котельных на природный газ.

Межпоселковый газопровод к Кириллову, который соединит газопровод-отвод и распределительные газопроводы, протяженностью 1,3 км должны построить летом 2021 года. Сейчас идет процесс контрактования, сообщают власти.