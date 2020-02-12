Газопровод до Кириллова готов на 40%

12.02.2020 [Общество]
Газопровод до Кириллова готов на 40%

40% составляет готовность газопровода на Кириллов. На первом этапе строительства газопровода-отвода в северо-западной части Вологодской области 120 км отводящей ветки проложат по территории Кирилловского, Вологодского и Шекснинского районов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Всего в рамках четырех этапов до 2024 года в Вологодской области планируется протянуть отводные сети газоснабжения до Белозерска, Липина Бора и Вытегры. Согласно инвестиционной программе компании «Газпром», старт второго этапа строительства газопровода-отвода в направлении Липина Бора запланирован на третий квартал этого года, ввод участков в эксплуатацию также будет поэтапным.

«Полностью весь проект предполагает строительство более 400 километров трубы, которая будет проходить почти по всей территории Вологодской области и выйдет на границу с Карелией, а также возведение четырех газораспределительных станций. Сейчас мы готовим площадку под газораспределительную станцию в Кириллове. Ввод объектов первого этапа обеспечим в сентябре 2020 года», - сказал начальник регионального правления по строительству объектов города Вологды компании «Газпром инвест» Дмитрий Замула.

Ранее NewsVo сообщал, что в мае 2019 года работы по первому этапу обещали завершить к 1 июня 2020 года. Предполагается, что при газификации северо-западных районов Вологодской области вдоль сдаваемого газопровода будут строиться новые котельные.

Тэги: газопровод
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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