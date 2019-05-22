Газопровод до Кириллова обещают построить до 1 июня 2020 года

Первый этап строительства газопровода-отвода в северо-западные районы Вологодской области — до Кириллова — будет завершен на три месяца раньше запланированного срока, к 1 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, средства, необходимые для досрочной сдачи объекта, будут заложены в инвестиционную программу компании.

«Очень важно, что, реализуя колоссальную инвестиционную программу по строительству магистральных газопроводов на территории области, Газпром не забывает про региональные проекты. Безусловно, крупнейший их них — газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов — Белозерск — Липин Бор — Вытегра. Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить природным газом почти 60 тысяч человек», — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников на встрече с руководством «Газпрома».

На данный момент линейная часть объекта выполнена почти на треть (вывоз труб и секций на трассу, сварка труб в нитку, разработка траншеи, укладка и балластировка трубопровода, засыпка траншеи и другие виды работ). Общая готовность строительно-монтажных работ по I этапу составляет 19,5%.

Предполагается, что при газификации северо-западных районов Вологодской области вдоль сдаваемого газопровода будут строиться новые котельные.

«Перевод котельных на новый, более экономичный энергоноситель позволит не только сократить затраты на выработку тепловой энергии, но и гарантировать устойчивое теплоснабжение жилых домов и социальных объектов сразу в четырех районах области на протяжении всего отопительного сезона. Сегодня, за неимением альтернативных видов топлива, часть котельных вынуждена работать на угле, дровах и мазуте», — рассказал глава региона.

Строить котельные, отметил Алексей Миллер, будут синхронизировано с поэтапным вводом участков нового газопровода.