287 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 287 новых случаев коронавирусной инфекции, 287 человек выздоровели, шесть умерли. Такие данные 29 января опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 32 264 пациентам. Большая часть из них — 27 506 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 600 случаях.

Ранее NewsVo сообщал, что режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 28 февраля, но при этом смягчили часть введенных ранее ограничений. Так, например, ресторанам и кафе разрешили работать с 6.00 до 00.00, возможную долю заполнения кинозалов и залов театров увеличили до 50%, возобновили диспансеризации и профосмотры.