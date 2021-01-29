Вологодская область получит дополнительно 45 млн рублей на лекарства для лечащихся от коронавируса амбулаторно

Дополнительные 45 млн рублей получит Вологодская область из федерального бюджета на покупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь амбулаторно. Об этом в ходе коронавирусного оперштаба заявил глава региона.

— В соответствии с распоряжением правительства России, Вологодской области выделено еще 45 млн рублей. По нашим расчетам, этих средства хватит как минимум на два — два с половиной месяца. По назначению врача пациенты будут обеспечиваться теми препаратами, которые им требуются. Это жаропонижающие, противовирусные, антибактериальные препараты, а также препараты, препятствующие тромбообразованию, — отметил Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что осенью 2020 года что из федерального бюджета Вологодской области выделили 68 млн рублей на покупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь амбулаторно.

По словам губернатора, на сегодня лекарствами обеспечено более 13 тысяч человек, причем 95% получили препараты в день назначения лекарственной терапии. «Это наше хорошее достижение», — заявил Кувшинников.