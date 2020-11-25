В Вологодской области лечащимся амбулаторно пациентам с COVID-19 начали выдавать бесплатно лекарства

Жителям Вологодской области, которые заболели коронавирусом и лечатся амбулаторно, начали бесплатно выдавать препараты. Об этом рассказали в ходе заседания оперштаба в правительстве региона 25 ноября.

— Департамент здравоохранения совместно с предприятием «Фармация» проводит процедуру закупки препарата. Специалисты подчеркивают: не все лекарства есть на рынке в нужном объеме. Это связано с повышенным спросом на фармсредства и введением их обязательной маркировки. Препараты закупаются частями. Но, тем не менее, начались поставки партий препаратов в лечебные учреждения для бесплатной выдачи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В списке бесплатных лекарств представлены четыре группы препаратов: противовирусные, жаропонижающие, антиагреганты и антибиотики. Обеспечению лекарственными препаратами на дому подлежат лица с подтвержденным коронавирусом, получающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Назначаются те или иные препараты врачом. Это могут быть не все одновременно препараты. Допустим, если у пациента только температура, то это могут быть противовирусные и жаропонижающие средства. Если есть заболевания, которые могут обостриться на фоне вирусной инфекции, добавляются антибиотики. То есть это не единый пакет лекарств, который выдается больному, это лекарства, которые индивидуально назначаются врачом, — рассказала замгубернатора Вологодской области Лариса Каманина.

По словам Каманиной, лекарствами пациенты обеспечиваются через участковую службу: врач осматривает пациента, принимает решение о том, какие ему необходимы лекарства и выдает их.

— Если по каким-то причинам у доктора нет с собой препарата, то участковая медсестра привезет их на дом. Первые 170 больных, которым поставлен диагноз COVID и которые лечатся в амбулаторных условиях, уже получили бесплатные лекарства. На этой неделе работа началась по всей территории области. Она продолжается, — отметила замгубернатора.

Ранее NewsVo сообщал, что из федерального бюджета Вологодской области выделили 15,7 млн рублей на оснащение лабораторий медицинским оборудованием и 43 млн рублей на покупку препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь амбулаторно.